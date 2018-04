A teatro per assistere a “Il rapporto di coppia”

Si svolgerà sabato 14 aprile alle ore 21 il prossimo spettacolo teatrale organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cocquio: come di consueto si terrà presso il bellissimo Teatro Soms nella frazione di Caldana, e questa volta si tratta di uno spettacolo di cabaret, dal titolo “Il rapporto di coppia”, interpretato dal comico Italo Giglioli.

Nato a Varese, Italo Giglioli si colloca nella categoria dei monologhisti, fra i quali emerge grazie alla fortissima comunicativa.

Bancario di professione e barzellettiere per passione (è stato ospite a “La sai l’ultima?” nel 1995), durante la sua attività ha messo in evidenza una grande bravura artistica, che lo ha portato non solo ad esibirsi in tutta Italia, ma anche a vincere alcuni premi (finalista al Festival di Vercelli e a “Città di Milano”, vincitore della prima edizione del Festival del cabaret di Sesto San Giovanni, secondo classificato al Festival nazionale del cabaret di Torino), e a partecipare al programma televisivo “Zelig for Iene”.

Artista dal vasto repertorio e dalla grande capacità d’improvvisazione, ha dimostrato le sue poliedriche capacità tanto nei classici panni del cabarettista, quanto in quelli di showman televisivo. Con grande energia sa come ammaliare il pubblico e trascinarlo nelle sue… semiserie riflessioni!

L’ingresso sarà come sempre gratuito. Si conclude così la stagione teatrale 2017/2018 organizzata dall’Assessorato alla Cultura, che ha visto sul palco attori di grande rilievo, da Stefano Orlandi in “Novecento”, a Daniele Raco in “La gallina”, a Fabrizio De Giovanni in “Gran Casinò”, e compagnie amatoriali (I ragazzi di Anna), alle quali l’Assessore Sara Fastame vuol sempre dare spazio nell’ottica di valorizzare anche attori non professionisti, ma che vivono con tanta passione l’esperienza di fare teatro.