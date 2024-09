I corsi “autunno 2024“ a Cocquio Trevisago

L’autunno porta con sé anche una nuova stagione di corsi organizzati dal Comune di Cocquio Trevisago in collaborazione con “Il Cavedio”. Tra le proposte, troviamo corsi per bambini come “Inglese Kids” e “English Storytelling“, attività per il benessere come “Ginnastica Soft“, “Total Body” e diverse discipline di yoga tra cui “Yin Yoga” e “Hatha Yoga“. Non mancano poi attività più specifiche come “Tai Chi Chuan“, corsi di teatro e balli di gruppo. Tutti i corsi prevedono un numero limitato di partecipanti, quindi è consigliato iscriversi quanto prima.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la Biblioteca Comunale “E. Gallico” di Cocquio Trevisago oppure visitare il sito ufficiale del Comune. Le iscrizioni sono aperte anche online sul portale www.portalecorsi.com.

Per partecipare e per maggiori dettagli, non esitate a contattare la biblioteca al numero 0332 975018 o via email a biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it.