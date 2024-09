Cocquio Trevisago festeggia i 100 anni della signora Elena Leonardi

«L’amministrazione comunale di Cocquio Trevisago in nome e per conto dell’intera comunità formula le più vive congratulazioni e i più sinceri auguri per i suoi 100 anni alla signora Elena Leonardi».

Una targa con la firma del sindaco Danilo Centrella, e l’abbraccio di assessori e consiglieri comunale del suo paese: uno dei tanti regali destinati ad una donna speciale che ha raggiunto un traguardo altrettanto importante, il secolo di vita.

Ma c’è di più. Dal momento he come scrive l’amministrazione nella targa, una persona di questa età deve essere consacrata quale «importante testimone della nostra storia».

L’11 settembre 2024, a Cocquio Trevisago, si è celebrato il centesimo compleanno della signora Elena, un importante traguardo per la comunità. Durante la cerimonia, sono stati espressi i più sentiti auguri da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini (alla presenza della vice sindaca Monica Moretti), che hanno riconosciuto in Elena un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e civili.

La signora Elena, che ha attraversato un secolo di eventi storici, è stata descritta come un esempio di vita per la sua bontà, coraggio, ottimismo e fede nei principi sani della comunità. Il suo vissuto, caratterizzato da sacrifici e gioie, è fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari e amici, che hanno condiviso un momento di gioia e gratitudine per la lunga vita di Elena, augurandole ancora tanti giorni felici insieme alle persone a lei più care.