Armi e droga in casa, 30enne denunciato

Durante un’operazione di controllo del territorio avvenuta venerdì scorso, personale del servizio Pronto Intervento della Polizia Locale rhodense, ha indivisuato e fermato in corso Europa, un giovane noto per reati di detenzione di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, nonché numerosi reati contro la persona; l’uomo di nazionalità italiana classe 1988 è stato quindi controllato.

All’atto delle verifiche, il pregiudicato è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, motivo questo che ha portato alla perquisizione domiciliare ove sono stati rivenuti, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento di dosi di droga, anche numerosi coltelli a serramanico del tipo di cui è proibito il porto, nonché una pistola replica di una Beretta 98 modificata.

La persona è stata, infine, denunciata in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e stupefacenti, quanto rivenuto è stato sequestrato; lo stesso soggetto era stato denunciato per lo stesso identico motivo nel 2015 sempre dagli uomini del Comando Rhodense.