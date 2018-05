Laboratori per bambini e concerti, un mese di eventi allo Spazio Restauro

Una nuova serie di appuntamenti, tra maggio e giugno, animerà lo “Spazio restauro” di via Postcastello 9, allestito dalla parrocchia Santa Maria Assunta per raccontare e accompagnare gli impegnativi lavori di restauro della Basilica di Gallarate.

Il primo ciclo è quello dei “Laboratori in cortile” pensati per bambini dai 6 anni, rigorosamente a ingresso libero. Sabato 19 maggio, dalle 16, ci sarà il laboratorio “Alllestiamo con i tessuti”, ispirato all’antica festa del Corpus Domini, un tempo celebrata con grandi fasti in città. Il momento per bambini si ispira alla tradizione secondo cui le fiorenti industrie tessili del borgo offrivano centinaia di metri di tessuti per coprire l’intero percorso della processione, che era un evento religioso ma anche un appuntamento di grande valore dal punto di vista civile e comunitario, che riuniva l’intera città.

Il secondo appuntamento con i laboratori sarà invece sabato 26 maggio, sempre nel cortile di via Postcastello: l’artista Carmelo Todoverto insegnerà ai bambini a “fare un affresco”.

L’altro ciclo di eventi è invece dedicato alla musica: “Il cortile in musica” proporrà quattro concerti nelle sere in settimana. Protagonisti saranno il Coro Aldo Roscio (giovedì 24 maggio), l’Istituto Musicale G. Puccini (mercoledì 30 maggio), le sezioni a indirizzo musicale delle scuole Maino dell’Istituto Comprensivo Dante (mercoledì 6 giugno) e infine il duo Bellora-Salemi, al violino e al basso continuo (mercoledì 13 giugno). Gli appuntamenti musicali sono in programma alle 20.30, sempre nel delizioso cortile di via Postcastello 9, sempre a ingresso libero.