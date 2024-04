Un mese di maggio ricco di iniziative con Auser Gallarate

In Auser Insieme di Gallarate ci aspetta un mese di maggio ricco di appuntamenti. Numerose iniziative fanno parte del programma che Auser Insieme di Gallarate riserva ai soci e ai cittadini nella sede di via del Popolo, 3. Su tutti spiccano tre eventi: il primo, in ordine di tempo, sarà l’incontro con l’autrice del libro “Storia di una bambina oggi novantenne”.

Cecilia Giordan presenterà il libro mercoledì 8 maggio alle ore 17.30. Mercoledì 15 maggio, alle ore 14.30, si terrà il secondo dei tre incontri in tema medico sul tema: “Case della Comunità – Servizi che si possono trovare”. Relatore sarà il Dr. Claudio Iametti, Direttore del Distretto di Gallarate della ASST Valle Olona. Obiettivo dell’incontro è fornire informazioni utili rispetto ai servizi identificati. Sabato 18 maggio, nel pomeriggio, è prevista, la visita del Parco Archeologico di Castelseprio. Continuano poi le attività ludiche per gli anziani nel Centro di Via del Popolo, dove è prevista, sabato 11 maggio alle ore 16.30, la finale del torneo di burraco riservata ai soci di Auser, mentre mercoledì 29 maggio, alle ore 15, si terrà il torneo di scala 40 nell’ambito dei Giochi di Liberetà, in collaborazione con SPI-CGIL. Proseguono infine i corsi ginnastica dolce, di canto e di cucina, e l’incontro mensile con la psicologa Monica Rubin, mercoledì 22 maggio alle ore 15.00. Per il dettaglio consultare QUESTO LINK