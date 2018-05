Max Laudadio presenta il suo libro con Enzo Iacchetti

La Coopuf Iniziative Culturali organizza per il 16 maggio, alle ore 18,30, al Salone Estense di Via Sacco 3 l’anteprima dei “Giardini Letterari” con la presentazione del libro “Si comincia da 1” di Max Laudadio. A condurre la presentazione sarà Enzo Iacchetti.

“Il libro “Si comincia da 1″ (ed. San Paolo; prefazione di Walter Veltroni, postfazione di Ernesto Olivero) – Max Laudadio è partito per un viaggio alla scoperta di vite riscattate da realtà che corrono parallele alle nostre, rosse come il sangue, bianche come il candore, gialle come l’energia. Ha sentito il silenzio di chi è rimasto escluso dal costruire una trama narrativa della propria esistenza, e ha ascoltato la voce forte e chiara di chi è riuscito a porgerla al suo legittimo proprietario perché possa immaginare il suo futuro”.