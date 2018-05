Il presidente dell’Istat ospite all’Università dell’Insubria

“Reti e Relazioni tra Individui, Famiglie e Imprese: il Focus sulla Lombardia”. Ad accendere i riflettori sulla situazione economica e sociale della nostra regione sarà il presidente dell’Istat Giorgio Alleva, ospite dell’Università dell’Insubria venerdì 25 maggio.

Il professore interverrà nel corso dell’annuale riunione scientifica SIEDS (Società Italiana di Economia Demografia e Statistica) che per la prima volta viene ospitata a Varese in occasione dell’80° anniversario della fondazione (1938-2018).

Intitolata “Coesione sociale, welfare e sviluppo equo e sostenibile”, la 55ma Riunione Scientifica della SIEDS si terrà all’Università degli Studi dell’Insubria, organizzata dal Dipartimento di Economia, con due momenti di particolare rilevanza: il professor Massimo Livi Bacci (Università di Firenze) terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Certezze, incertezze e possibili sorprese: il futuro della popolazione nel mondo” giovedì 24 maggio alle ore 16.45, al Campus di Bizzozero, nell’Aula Magna del Collegio Cattaneo (via Dunant 7).

Il Presidente dell’Istat, professor Giorgio Alleva, illustrerà una sintesi del Rapporto annuale 2018 sulla situazione del Paese venerdì 25 maggio alle ore 9.30 nell’Aula Magna di via Ravasi 2.

I due giorni di lavori rappresentano un’occasione per raccogliere le riflessioni e i contributi da parte di ricercatori e studiosi – provenienti oltre che dall’Università degli Studi dell’Insubria da: Politecnico di Milano, Università di Firenze, Centro Studi previdenziali, Liuc, Università Bocconi, Università di Torino, Eni – sui temi del welfare, della coesione sociale e dello sviluppo equo e sostenibile. Gli argomenti saranno affrontati da diverse angolature, esplorandone gli aspetti demografici, sociali ed economici ed illustrandone i principali modelli teorici ed i risultati empirici. Il programma si articola in tre sessioni plenarie “Sviluppo equo e sostenibile: un confronto a livello europeo”, “Invecchiamento della popolazione: scenari recenti”, “Prospettive del Welfare alla luce dell’invecchiamento della popolazione” e in diverse sessioni parallele.

«I temi discussi sono al centro dell’attuale dibattito politico economico e sociale del Paese – spiega la professoressa Chiara Gigliarano, Professore Associato di Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria – ci soffermeremo in particolare sul tema dell’invecchiamento della popolazione e sulle sue importanti conseguenze in termini di welfare e coesione sociale. Le due giornate di lavoro sono particolarmente dense e con due momenti di grande interesse: lalectio magistralis di un docente di rilievo internazionale quale il professor Livi Bacci, che chiarirà gli scenari demografici mondiali, e l’intervento del presidente dell’Istat, professor Alleva, che dopo la recente presentazione del Rapporto Istat in Parlamento, fornirà una sintesi sulla Situazione del Paese e i dati a livello regionale e locale».

L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.