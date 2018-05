Come trasformare i problemi in opportunità

Sabato 2 giugno, alle ore 20:00, si inaugura presso la Ex Colonia Elioterapica di Germignaga (via Bodmer, 20) la mostra In viaggio con Wondy, alla presenza di Alessandro Milan, giornalista di Radio 24 e presidente dell’associazione Wondy Sono Io, e Marco Fazio, sindaco di Germignaga. A seguire, alle ore 20:30, Alessandro Milan presenta il suo romanzo Mi vivi dentro. Dialoga con l’autore Benedetta Cosmi.

La mostra è organizzata dall’associazione Wondy Sono Io, il cui scopo è di organizzare iniziative per sensibilizzare sulla capacità di trasformare le difficoltà della vita in opportunità, in collaborazione con l’associazione La Banca del Tempo città di Luino e con il patrocinio del Comune di Germignaga.

“In viaggio con Wondy” è un omaggio a Francesca Del Rosso, giornalista e scrittrice, morta a seguito di un tumore l’11 dicembre 2016. Attraverso un percorso fatto di immagini e brevi testi conoscerete Wondy e la sua vita da “resiliente”. Il punto di partenza è Agosto 2010, momento in cui Francesca scopre di avere “due sassolini” nel seno destro. Le foto sue e della famiglia raccontano non solo i viaggi veri fatti da quel momento in poi, ma tracciano le tappe della malattia: le tavole testimoniano lo stato di avanzamento del tumore e le reazioni di Wondy. Francesca ha lasciato una grande eredità intellettuale e umana, ha insegnato a donne e uomini come nella vita le difficoltà di varia natura possano e debbano essere affrontate, possibilmente con il sorriso.

“Mi vivi dentro”, pubblicato da DeA Planeta Libri, è il libro scritto da Alessandro Milan, marito di Francesca Del Rosso, dopo la morte della moglie. Tutto comincia alle sei di mattina, in radio, dove due giornalisti assonnati si danno il turno. Francesca è bassina, ha i capelli biondi sparati, due occhioni azzurri che illuminano il mondo. È una forza della natura, sempre in movimento, sempre allegra. Alessandro è scherzoso e un po’ goffo, si lascia travolgere da Francesca e dall’amore che presto li lega. E da lei impara, giorno dopo giorno, a vivere pienamente ogni emozione, a non arretrare di fronte alle difficoltà, a capire il significato della resilienza. E così anni dopo, insieme, con il sorriso sulle labbra, si troveranno a combattere la più terribile delle battaglie. Senza arrendersi mai.

“Siamo onorati di festeggiare i venti anni della nostra associazione con una mostra e un libro così importanti” afferma Rosaria Torri, presidente dell’associazione La Banca del Tempo città di Luino, “La testimonianza di Francesca Del Rosso porta ognuno di noi a riflettere sul significato del tempo: non il tempo che passa con le lancette dell’orologio, ma il tempo che acquisisce valore grazie all’incontro e alla relazione con l’altro. Sono convinta che i partecipanti usciranno dalla Ex Colonia Elioterapica arricchiti dopo aver conosciuto Wondy”.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dal 2 all’8 giugno (a eccezione di giovedì 7 giugno) dalle 20:30 alle 22:00. Domenica 3 giugno sarà aperta dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00. Sarà presente all’inaugurazione e durante i giorni di apertura della mostra, con uno spazio di sensibilizzazione e informazione, l’associazione aBRCAdaBRA Onlus, la prima associazione nazionale nata per sostenere tutti i portatori di mutazioni genetiche BRCA e le loro famiglie, lavorando assieme a sanitari ed istituzioni, per promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione dei carcinomi.

Biografia dell’autore

Alessandro Milan (Sesto San Giovanni, 1970) lavora come giornalista da quasi venti anni a Radio24, dove conduce programmi di approfondimento. È presidente dell’associazione Wondy Sono Io wondysonoio.org, impegnata nella diffusione della cultura della resilienza.

L’evento é patrocinato dal Comune di Germignaga.

Ringraziamo le associazioni che hanno aderito all ́iniziativa: aBRCAdaBRA Onlus – LILT Cuveglio –

Costruttori di Pace – LuinoYoga – Pasticceria Cerinotti – Bar Damin Pescatori Germignaga – Il Giardino

del Bosso B & B Germignaga – Marco Fioridea Luino – Arti Garfiche Reggiani – Bookstore Mondadori di

Laveno Mombello