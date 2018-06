Arrestata ventiduenne ricercata

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Uboldo hanno arrestato una 22enne nata in Germana ma di origini rumena e in Italia da diversi anni, ricercata da gennaio 2018 in quanto destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, perché condannata a un anno e mezzo di reclusione per un furto commesso tre anni addietro.

I carabinieri l’hanno incrociata durante un normale controllo del territorio, mentre si aggirava assieme ad altri familiari nel territorio della cittadina del basso varesotto.

Notata la presenza di persone non del luogo, i militari si sono avvicinati al gruppetto per verificarne i documenti e sondare i motivi della loro presenza in quell’area residenziale della quale erano estranei.

Dal controllo è subito emerso che sulla donna pendeva il mandato di cattura emesso già sei mesi fa.

Resa edotta dei suoi diritti, la 22enne è stata condotta in caserma e, al termine della compilazione degli atti di rito, condotta in carcere a Busto Arsizio, dove dovrà scontare la pena inflittale.