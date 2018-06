Don Riccardo Festa è il nuovo prevosto di Gallarate

Il nuovo prevosto di Gallarate è don Riccardo Festa: il sacerdote prenderà il posto di monsignor Ivano Valagussa a settembre, quando l’attuale prevosto andrà a occuparsi di formazione del clero. Don Riccardo Festa è anche parroco delle parrocchie cittadine di Santa Maria Assunta, Cedrate, Sciarè e Ronchi, riunite nella comunità pastorale che porta il nome del patrono cittadino San Cristoforo.

Don Festa ha incontrato (nella foto) per la prima volta i parrocchiani nella serata di mercoledì 27 giugno.

Ha una biografia interessante: nato nella cittadina di Chiari nel Bresciano, il 17 aprile 1954, è laureato in fisica (nel 1981) ed è stato ordinato sacerdote a trentadue anni, nel 1986. Cresciuto a Pogliano Milanese, ha svolto il suo primo e come vicario a Sesto San Giovanni, nella parrocchia di S. Stefano. Con il 1990 è stato chiamato in Seminario come incarico come responsabile del Seminario Preteologico. È diventato poi Rettore della Comunità Propedeutica (1993) e del Seminario Minore (1996). Nel 2000 è stato nominato vicedirettore della Caritas Ambrosiana. Prima di diventare responsabile della Comunità Pastorale “Trasfigurazione del Signore” nel Gallaratese (2009) ha svoto il suo ministero anche come cappellano del Carcere di Monza (2004). Negli ultimi nove anni è stato decano nel Decanato “Gallaratese” a Milano, nelle periferie nord-ovest della metropoli.