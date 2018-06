Incidente nella notte in via Jamoretti: muore un ragazzo di 27 anni

(immagine di repertorio)

Grave incidente stradale questa notte a Induno Olona.

Poco dopo mezzanotte e mezza, un’auto e una moto di grossa cilindrata sono rimaste coinvolte in un incidente su via Jamoretti, il tratto della statale 344 che attraversa il paese. Lo scontro si è verificato di fronte alla farmacia comunale, all’incrocio con via Cappelletta.

Due le persone ferite nello scontro, un ragazzo di 27 anni che era alla guida della moto e un uomo di 30 che guidava l’auto.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione di marcia, da Varese verso Induno, quando all’altezza dell’incrocio l’auto ha girato a sinistra e la moto l’ha centrata in pieno.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l’elisoccorso arrivato dalla base di Como e i Carabinieri di Porto Ceresio che hanno effettuato i rilevi dell’incidente e regolato il traffico su via Jamoretti.

Il più grave è apparso il motociclista: i sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo sul posto, poi il ricovero all’Ospedale dove però il ragazzo è morto per le gravi ferite riportate.

Il giovane deceduto si chiamava Roberto Tamborini, classe 1991, ed era residente a Varese, nel rione di San Fermo.

Ferito anche l’automobilista, ricoverato all’Ospedale di Tradate. Le sue condizioni non sono gravi.