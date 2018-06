La Cgil aderisce al Varese Pride

Anche quest’anno la Cgil di Varese aderisce al Varese Pride. Una scelta dettata dalla condivisione delle battaglie per l’affermazione dei diritti civili.

«Il Varese Pride e le lotte per i diritti civili – dice Umberto Colombo segretario generale provinciale – si collegano alle battaglie della Cgil e del sindacato per i diritti del lavoro. La presenza della Cgil al Varese Pride vuole riaffermare anche il nostro impegno nel promuovere azioni concrete in favore della tutela dei diritti civili, contro ogni forma di discriminazione ovunque e soprattutto nei luoghi di lavoro».

«Per questo – conclude Colombo – una folta delegazione della Cgil di Varese sarà presente al corteo, che sarà organizzato per le vie di Varese sabato 16 giugno, col proprio striscione e con le tante bandiere delle categorie sindacali».