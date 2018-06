Varese in..Maglia: un anno di sferruzzate, alla ricerca di una nuova sede

Dopo un anno all’istituto dei Salesiani, torna alla ricerca di una sede l’associazione “Varese in…Maglia” che fa sferruzzare da anni le donne varesine con progetti solidali.

«Abbiamo mandato dieci chili di sciarpe e cappelli ai terremotati delle marche, dieci chili ai bambini orfani siriani in Turchia con la fondazione Maran – spiega Tonia Calabrese, fondstric e anima dell’associazione – Abbiamo realizzato coperte e raccolto fondi per attività sociali del territorio che si occupano di bisognosi. A dicembre ci hanno richiesto altri 100 cappelli e 100 sciarpe per la fondazione Maran, che opera in Siria»

Il 2017 si era aperto con l’apertura di “Casa Penny” la sede trovata nell’ex libreria dell’istituto dei Salesiani. Purtroppo però, dopo 12 mesi è arrivata la chiusura, per sopraggiunti impegni per quella sede: «Ringrazio comunque i salesiani per questa opportunità di avere una casa aperta per noi, anche se per un anno. E’ stata una bella esperienza e ora stiamo cercando una nuova casa: chissà, magari troveremo una nuova realtà simile a quella in centro. Accogliamo proposte e disponibilità, ne saremmo grate».

La loro attività pubblica, quella per cui abbiamo cominciato a conoscere meglio Tonia ma anche le sue attivissime compagne di knitting, è nata però con la giornata mondiale della maglia in pubblico, che cade a metà giugno, e quest’anno è prevista per il domenica 10 giugno. Le prime due edizioni si sono svolte in piazza Beccaria, con tanto di alberi ricoperti di lavori a maglia: una attività di grande successo, che è stata spezzata da un brutto furto con danneggiamento. «E’ stato particolarmente bello però. Io continuo a pensarci: prima o poi ci vorrei riprovare, a fare la giornata in piazza, tra le strade» E gli occhi di Tonia danno l’idea di essere già al lavoro per rifarlo.

Ora però è tornato il tempo della giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, che per il secondo anno sarà a villa Toeplitz.

Il programma è già disponibile sulla pagina facebook di Varese in Maglia: l’appuntamento è al 10 di giugno con una intera giornata di mercatini, opere d’arte, karaoke, musica e persino danza del ventre.