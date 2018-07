Da Fo a Jannacci, passando per Giorgio Gaber: l’omaggio di Marina De Juli

Grande appuntamento con il teatro canzone di Marina De Juli questa sera, venerdì 6 luglio, ai Giardini Estensi di Varese, dove alle 21 è in programma “Per ora rimando il suicidio” un omaggio agli indimenticabili Dario Fo, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber che arricchisce il programma di “Esterno Notte 2018“.

Con l’accompagnamento musicale di Andrea Cusmano (chitarra e voce) e Francesco Rampichini (chitarra e armonica) l’attrice di Cuasso al Monte che ha lavorato per anni con Dario Fo e Franca Rame, racconta l’Italia di oggi e di ieri attraverso la musica, le parole, l’umorismo di questi tre grandi artisti vissuti a Milano. Attori, autori, cantori e narratori della nostra storia.

«Il titolo – spiega Marina De Juli – richiama una frase di una canzone di Gaber. E’ l’augurio che in questa Italia ormai alla malora si voglia rimandare qualsiasi proposito di suicidio per ascoltare le nostre storie, o meglio, quelle di autori come Fo, Jannacci e Gaber».

Biglietti > Intero: 12 € – Ridotto soci Filmstudio ’90, soci ARCI, enti convenzionati, over 65 e under 18: 10 € – Soci Filmstudio ’90 under 25: 3 €