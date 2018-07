La cucina di nonna Carla vi aspetta alla Festa dello sportivo

Per i varesini, e non solo per loro, è ormai un appuntamento imperdibile. Dal 27 luglio al 12 agosto ritorna la Festa dello sportivo organizzata dal Casbeno Calcio, società sportiva rappresentata da Abele Tamborini e Carlo Bigi, anima e cuore del sodalizio sportivo.

Una festa che può contare su un gruppo di volontari che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo per la perfetta riuscita della manifestazione, lavorando incessantemente per 2 settimane. Una squadra affiatata ed efficiente che può contare su figure straordinarie, come nonna Carla Molinari che può vantare un’esperienza culinaria di oltre 30 anni.

Come nelle scorse edizioni anche quest’anno il menù offrirà ai visitatori svariate prelibatezze, dalla trippa alla polenta e asino, dal fritto misto alla grigliata di carne, salamini alla griglia, nervetti, patatine fritte e tanto altro.

La festa si svolge a Casbeno in fondo a via Corridoni (l’area verde situata di fronte all’Agricola Home & Garden). Per tutta la durata della manifestazione si potrà pranzare e cenare all’aria aperta in mezzo al verde e tutta la struttura sarà interamente coperta da tendoni.