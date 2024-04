Perchè è importante per Giorgetti essere candidati “della terra” invece che “del territorio”

Sono poche ma ben meditate le frasi che Giancarlo Giorgetti pronuncia nel video che dà le sue opinioni riguardo la candidatura di Roberto Vannacci: una di queste ci tiene a fare la differenza tra un candidato “del territorio” e un candidato “della terra”, un concetto che ribadisce e sottolinea anche per marcare la differenza tra isabella Tovaglieri, che era venuto a sostenere, e il generale appena imbarcato nelle liste della Lega per le europee.

Perchè? La spiegazione l’aveva appena data durante l’assemblea di Confagricoltura 2024, dove era intervenuto a conclusione della mattinata. In quell’occasione, il ministro aveva sottolineato che: «Nei miei interventi censuro tutti gli esponenti politici della Lega che usano il termine “territorio” e non “terra”. Perchè? Io ricordo un vecchio manifesto della Lega, realizzato in occasione delle elezioni europee di tanti anni fa, dove c’era un capo indiano dove sotto c’era scritto, sostanzialmente, che poichè non era stato capace di difendere la sua terra, ora viveva nelle riserve».

Infatti, secondo Giorgetti: «Il concetto di terra è profondamente diverso da quello di territorio, e chi vive di agricoltura credo lo possa capire. Perchè la terra fa riferimento a un concetto che va verso il basso, che deve essere vissuto, che vive del passato, che è fatto di uomini che conoscono quello di cui si sta parlando. Il territorio invece è un concetto astratto, puramente teorico, visto dall’alto, magari con google heart, di qualcuno che studia senza averlo vissuto e quindi prescrive ricette senza cognizione di causa, senza principio di realtà».

Una spiegazione «Che vale sia per le piccole cose che per quelle importanti» come ad esempio una candidatura alle europee.