Il ministro Giorgetti sulla candidatura Vannacci: “Non è della Lega”

Giancarlo Giorgetti, a margine dell’evento a sostegno della candidatura alle europee di Isabella Tovaglieri, avvenuto nella storica sede della Lega di Varese in piazza Podestà, ha risposto – con la sua consueta laconicità – alle domande dei giornalisti riguardo la candidatura Vannacci.

E come nel suo stile, ha usato poche ma importanti parole per esprimere la sua opinione in merito. Innanzitutto citando la parola “terra” invece di “territorio” per definire l’importanza della ricandidatura di Isabella Tovaglieri al parlamento europeo: una differenza che per il ministro dell’Economia è fondamentale nel descrivere chi appartiene alla “base” degli elettori (Lo chiarisce in questo video, che riprende un antico manifesto del Carroccio, a margine della recente assemblea di Confagricoltura Varese).

Ribadisce però lo stesso termine per sottolineare, a specifica domanda dei giornalisti (Che gli ricordano «Isabella è della Terra, Vannacci no, giusto?») che si tratta di «Una domanda corretta, che ha già la risposta incorporata» quando si fa la differenza tra la candidata varesotta, che lui definisce «Una figlia di questa terra, che sente quello che pensa la gente, che porterà in Europa il sentimento popolare» e il generale appena imbarcato nelle fila del Carroccio.

A chi invece gli ha chiesto che cosa pensa di quello che ha detto Vannacci oggi alla stampa (Definendo, tra le altre cose, Mussolini uno statista e proponendo classi separate per i disabili, ndr), Giorgetti ha risposto seccamente «Non lo condivido».

Tre parole che vengono definitivamente chiarite mentre già se ne stava andando e aveva ringraziato i giornalisti presenti: ad un’ultima domanda «Ma la candidatura (Di Vannacci, ndr) la condivide?» ha infatti risposto ancora più laconicamente, ma con voce stentorea: «Non è della Lega».

Una risposta non diretta ma chiarissima, almeno per il significato politico che riveste.