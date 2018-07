Le bellezze del Fai risplendono al tramonto a mezzanotte

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 24 i beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 180 appuntamenti.

Visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo, spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all’aperto, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Gli appuntamenti delle “Sere Fai d’Estate” nei Beni di Varese e Como proseguono anche questo weekend:

* a Villa Panza a Varese, “Classico, romantico e contemporaneo”, tre aperitivi in musica nella luce calda e soffusa delle candele e visita in notturna alla collezione permanente, alle installazioni site-specific e alla mostra “Barry X Ball. The end of history”. Gli appuntamenti sono per giovedì 19 luglio.

* a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, sabato 21 luglio è atteso un concerto a cura del trio “Couleur du Bois” – Eleonora Volonterio al flauto, Alessandra Rizzardi al clarinetto e Kevin Nunez Lovecchio al fagotto – che eseguirà arie di Mozart, Beethoven, Verdi, Ibert, Milhaud e Flegier. La prenotazione è fortemente consigliata.

* a Villa Fogazzaro Roi a Oria, frazione di Valsolda (CO), nello spirito di Antonio Fogazzaro che qui scrisse e ambientò il suo capolavoro Piccolo mondo antico, sabato 21 luglio è attesa un’altra serata all’insegna della poesia, accompagnata da un aperitivo ai sapori di lago e da performance musicali con brani di musica classica e jazz. Si potranno inoltre effettuare visite guidate alla Villa arricchite da letture selezionate dal celebre romanzo di Fogazzaro.

Villa Panza e Villa Della Porta Bozzolo sono musei riconosciuti da Regione Lombardia.

