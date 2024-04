Un weekend con le camelie a Villa Della Porta Bozzolo

Una mostra mercato e un programma di eventi tematici per il fine settimana del 6 e 7 aprile nel Bene del Fai Fondo Ambiente Italiano

Giunge alla XXVIII edizione la mostra mercato di florovivaismo “Le Giornate delle Camelie” che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS con il contributo della Società Italiana della Camelia dedica a questi bellissimi arbusti sempreverdi dell’Estremo Oriente e ai loro fiori dolcemente arrotondati. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 dalle ore 10 alle 18 a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI a Casalzuigno (VA), con molteplici esemplari di camelia esposti sulla scena del monumentale giardino all’italiana.

A disposizione del pubblico, un’ampia selezione di piante da acquistare – dalle storiche Hagoromo, Okinami, Alba Maggi, General Coletti alle più recenti Black Lace, Dr. Burnside e Spring Festival fino alla Camellia Sinensis, meglio conosciuta come pianta del tè – oltre all’opportunità di ammirare numerose varietà provenienti da floricolture del Lago Maggiore, delle province di Verbania e Varese, nell’ambito di una speciale mostra del fiore reciso che si snoderà tra le sale settecentesche della Villa del FAI, dove gli esemplari sono classificati secondo specie e nomenclatura.

Tra questi si trovano alcune varietà che ornavano i giardini delle famiglie nobili nell’Ottocento come simbolo di magnificenza e prestigio, tra cui la cultivar Japonica Hagoromo, Contessa Lavinia Maggi, Vergine di Collebeato, Magnoliaeflora, Alba e molte altre. I visitatori potranno inoltre partecipare alla selezione del fiore dalla forma più bella esprimendo il proprio voto. Nel corso della manifestazione sarà possibile ricevere consulenze e consigli da parte di esperti conoscitori e saranno organizzati laboratori creativi per bambini, visite guidate alla Villa, incontri di approfondimento sulla coltivazione delle camelie, laboratori di fotografia botanica e altri workshop.

Il Ristorante “I Rustici”, interno al Bene del FAI, sarà aperto e proporrà un menu ad hoc.

Il programma completo:

Sabato 6 aprile

Ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 – Visite guidate alla Villa

Ore 11 – Visita guidata al Vivaio Floricoltura Lago Maggiore a Laveno Mombello a cura di Michele Gallone

(su prenotazione)

Ore 14.30 – Dimostrazione di composizioni floreali a cura di Marco Foghinazzi

Ore 15 – Laboratorio di fotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz (su prenotazione)

Ore 15 – Laboratorio per bambini Camelia: identikit botanico, a cura di Archeologistics. I giovani visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle stanze della Villa, di cui potranno osservare le decorazioni a dettagli floreali che richiamano le essenze del giardino, raccontate al termine del percorso di visita; seguirà quindi un approfondimento sulla pianta della camelia, presente nel parco e a cui la giornata è dedicata.

Ore 16.30 – Degustazione di tè a cura di Marco Foghinazzi

Domenica 7 aprile

Ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 – Visite guidate alla Villa

Ore 11 – Incontro con collezionisti e appassionati del mondo della Camelia a cura di Luigi Marzotto Caotorta

Ore 15 – Corso teorico/pratico su Come coltivare le Camelie a cura della Compagnia del Lago Maggiore

Ore 15 – Laboratorio Camelia: identikit botanico, a cura di Archeologistics.

Ore 15.30 – Laboratorio di fotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz (su prenotazione)

Ore 16.30 – Degustazione di tè a cura di Marco Foghinazzi

Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno. “Eventi nei Beni del FAI 2024” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto. In collaborazione con la Società Italiana della Camelia. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Ingressi:

Visita libera a Villa e Parco e mostra mercato: Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Casalzuigno € 3; Intero €

12; Ridotto 0-5 anni e Persone con disabilità gratuito; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni € 8; Convenzioni €

3; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 33.

Visita guidata a Villa e Parco e mostra mercato: Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Casalzuigno € 6; Intero €

15; Ridotto 0-5 anni gratuito; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni € 11; Convenzioni e € 6; Famiglia (2 adulti

e figli 6-18 anni) € 42.

Visita libera a Villa, Parco e mostra mercato + laboratorio fotografico: Intero € 22; Iscritti, Convenzioni e

Residenti nel Comune di Casalzuigno € 13; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni € 18; Persone con disabilità €

10.

Per informazioni: Villa Della Porta Bozzolo, viale Camillo Bozzolo 5 – Casalzuigno (VA): tel. 0332/624136;

faibozzolo@fondoambiente.it; www.villabozzolo.it . Per informazioni servizio bar/ristorante: “I Rustici”

daniela@schiaffi.it

www.fondoambiente.it

FAI Ufficio Comunicazione Stampa e New Media – Serena Maffioli tel. 349.7131693; s.maffioli@fondoambiente.it

FAI Ufficio Comunicazione Tv e Radio – Novella Mirri tel. 334.6516702; n.mirri@fondoambiente.it