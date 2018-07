Mobilità sostenibile, Brugnone: “Busto è indietro”

Il consigliere del Pd Massimo Brugnone torna sul tema della mobilità sostenibile e delle difficoltà di Busto Arsizio in tema di mezzi alternativi all’automobile per spostarsi in città sollevando anche il caso della velostazione alla stazione Fs, recentemente inaugurata ma ad oggi chiusa: «L’Amministrazione continua a non prestare abbastanza attenzione al tema. Settimana scorsa ho ricevuto segnalazione della chiusura, con conseguente impossibilità di utilizzo, della velostazione alle FS. Tradotto: non è possibile lasciare la propria bicicletta in un posto chiuso, sicuro e sorvegliato, ma solo nelle rastrelliere esterne (vedi immagini sotto) o legate a pali, ringhiere, alberi».

Brugnone racconta anche cosa è stato risposto ad una pendolare che aveva chiesto spiegazioni in biglietteria sul motivo della chiusura: «Le hanno risposto che la gestione è comunale e che non sanno quando riaprirà. Presenteremo una mozione per chiedere che anche alle FS – come richiesto e fatto alle Nord – venga installata una velostazione con accesso limitato ai possessori di abbonamento o tramite tesserino del Codice Fiscale. E che vengano installate le telecamere».

Brugnone conclude: «Non me ne voglia l’Amministrazione, ma è palese che sulla mobilità sostenibile siamo molto indietro. Se non danno ai cittadini le minime infrastrutture (piste ciclabili, velostazioni) per muoversi con la propria bici, come possiamo pretendere aumentino i numeri del bike sharing o di altri metodi innovativi di trasporto?».