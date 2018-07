Come non farvi fregare il portafogli, i consigli della polizia svizzera

Il periodo estivo moltiplica le occasioni di svago e tra queste vi sono sicuramente i numerosi concerti in diverse località. Anche in Canton Ticino.

Per questo arriva il “decalogo” della polizia cantonale per sopravvivere indenni (e col portafogli ancora in tasca) a eventi che da sempre raccolgono un ampio consenso di pubblico per ascoltare la musica proposta da star internazionali o locali.

Purtroppo, vista la folla, sono pure attività che favoriscono i furti con destrezza e i borseggi.

In quest’ambito a livello ticinese, grazie al lavoro delle forze dell’ordine e alla prevenzione, i borseggi sono in diminuzione, dai 308 del 2016 si è passati ai 206 del 2017, mentre i furti con destrezza fanno stato di un lieve aumento, essendo passati dai 535 del 2016 ai 579 del 2017.

I FURTI CON DESTREZZA

I furti con destrezza su suolo pubblico avvengono prevalentemente in luoghi in cui si riuniscono molte persone e dove regna un certo anonimato: stazioni ferroviarie, aeroporti, mezzi di trasporto pubblici, scale mobili, centri commerciali, mercati, grandi eventi come concerti o manifestazioni sportive.

Sovente, gli autori di furti con destrezza utilizzano dei trucchi per ingannare, distrarre o sorprendere la loro vittima allo scopo di derubarla senza farsi notare. Talvolta attendono che la persona lasci incustodita la propria borsetta o lo zaino, ad esempio su una sedia; in altri casi, mentre danno uno spintone alla vittima, le sfilano il borsello dalla tasca dei pantaloni senza che quest’ultima se ne accorga. Alcuni autori di furti poi, si piazzano così vicini alle spalle della loro vittima in ascensori, su

scale mobili o in code davanti agli sportelli che riescono con destrezza a sottrarre i suoi oggetti di valore. Questo succede soprattutto se la vittima porta uno zaino o se non tiene la sua borsetta o borsa a tracolla ben stretta e chiusa davanti al corpo. Spesso i ladri distraggono la loro vittima coinvolgendola ad esempio in una conversazione mentre si trova ad un Bancomat, per consentire al loro complice di colpire senza essere notato. Gli autori di furti con destrezza agiscono raramente da soli. Preferiscono infatti lavorare in gruppo: mentre il primo ladro confonde, distrae, spintona o sorprende la vittima, il secondo le ruba il borsello, lo smartphone, l’orologio, per poi consegnarli ad un terzo complice che infine si dilegua fra la folla. Per quanto riguarda i borseggiatori, siate sempre consapevoli del fatto che siete osservati da loro quando vi ritrovate in mezzo alla folla, ad esempio ai concerti. Perciò comportatevi in modo tali da essere privi d’interesse per questi ladri.

«Cogliamo quindi l’occasione per nuovamente sensibilizzare la popolazione sulla problematica fornendo nel comunicato in allegato semplici consigli per evitare brutte sorprese».

Come posso prevenire un furto con destrezza su suolo pubblico o un borseggio?