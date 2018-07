Riqualificazioni stradali, in partenza i lavori in via Micca

Sono una ventina, tra asfaltature e interventi sui marciapiedi, le riqualificazioni stradali programmate per la bella stagione e già portate a termine. Settimana prossima, con inizio lavori fissato martedì 17 luglio, partirà uno dei cantieri più impegnativi per lunghezza del tratto di strada da rimettere in sesto e traffico, quello su via Micca.

In loco saranno posizionati con congruo anticipo gli avvisi del caso e i lavori procederanno cercando di limitare al minimo i disagi alla circolazione. L’intervento, meteo permettendo, dovrebbe concludersi nell’arco di due settimane.

Per quanto concerne gli asfalti, sono stati riqualificati tratti delle vie Plinio, El Alamein, Grandi, Thomas, Spallanzani, Acquarella, Cartesio, Melzi, Monte Rosa, Galvani, Verga, Ronchi, Canazza, Del Fante. Effettuati interventi per sistemare o realizzare marciapiedi nelle vie Grandi, Vivaldi, Quasimodo, Ronchi.

Dove non ancora presente, a breve sarà realizzata la segnaletica a terra. Nei prossimi giorni toccherà, oltre a via Micca, a corso Garibaldi e alle vie Cavour, Bixio, Bissolati, Girardi, Bramante, Crespi. Entro l’autunno saranno riqualificati in tutto circa 8 chilometri di strade e 11 di marciapiedi.