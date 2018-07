“A secco” le fontanelle storiche del cimitero di Giubiano

La segnalazione è arrivata da Alberto Lavit, artista e gallerista varesino impegnato nella città, che su Facebook ha lanciato una segnalazione al comune di Varese, e al sindaco Davide Galimberti.

Lavit ha segnalato che «al cimitero monumentale di Giubiano la maggior parte delle fontanelle sono fuori uso da più di un mese ed il caldo agosto si avvicina» e che «la maggior parte dei “visitatori” è anziana e andare su e giù sotto il sole per cercare una fontanella attiva, evitando sconnessioni varie e prendere un pò d’acqua non fa bene».

Siamo andati a verificare il problema, che in realtà non riguarda l’ “ala nuova” del cimitero, a sinistra dell’entrata: che è dotata di fontane funzionanti – noi ne abbiamo contate 4 a doppio rubinetto, tutte regolarmente in funzione – a cui si aggiunge il “lavandino” di marmo funzionante posto all’entrata del cimitero.

Nella foto, le fontane funzionanti

Il problema, in effetti, sta nella parte più storica del cimitero monumentale: che ha tre fontanelle storiche anch’esse, di quelle verdi a “bocca di drago”, nessuna delle quali è in funzione. Due su tre hanno un cartello che avvisa del disservizio, causato secondo l’avviso da una dispersione che rende inutilizzabile il punto della fontana.

«Gli uffici competenti segnalano che i rubinetti in una parte del cimitero sono stati chiusi in quanto vi e’ una perdita d’ acqua sotterranea cospicua – ha spiegato a Lavit sui social il vicesindaco Daniele Zanzi – Dato che per la riparazione sono necessari scavi che non possono essere eseguiti da personale comunale, per altro esiguo, e’stato affidato il lavoro a una ditta esterna che provvedera’».