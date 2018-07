TexMatrix, Centrocot aiuta le aziende a fare innovazione

È in avvio il corso online di formazione gratuita sviluppato grazie alle attività condotte nell’ambito del progetto TEXMatrix, finanziato dal programma europeo Erasmus+. Attraverso quest’attività, Centrocot vuole aiutare le aziende del settore tessile a “fare innovazione”, partendo dalle esigenze delle stesse aziende in merito alla formazione e all’aggiornamento sui temi dell’innovazione.

I contenuti sono stati sviluppati sulla base delle conoscenze dei partner di progetto, tratterà degli aspetti generali di cosa vuol dire innovare e dei fattori chiave per innovare al meglio.

Il secondo modulo illustrerà gli “Strumenti di sostegno e promozione dell’innovazione”, le possibilità di collaborazione offerte dalle piattaforme di Open Innovation e come ripensare il proprio modo di fare business partendo dalle esigenze ambientali, di mercato e degli stakeholder.

Nel terzo modulo verrà presentata una “Guida con le nuove soluzioni”, all’interno della quale verranno illustrati i risultati di progetti svolti dai partner, e si cercherà di fare un bilancio tra i punti di forza e debolezza di diverse proposte progettuali di modo che ogni realtà possa individuare “l’abito” innovativo che meglio “veste” la propria realtà organizzativa. Infine, con il quarto modulo “Quadro legislativo per la protezione dell’innovazione” verranno forniti ai partecipanti tutte le nozioni utili per proteggere al meglio la proprietà intellettuale, su come fare ricerche sia per l’acquisizione di brevetti che come fonte utile di informazioni, e su come l’UE permette di tutelare e proteggere i brevetti.

Il corso è rivolto a due differenti target:

Personale impiegato, con funzioni di responsabilità all’interno delle imprese tessili: il corso costituisce un aggiornamento sulle tematiche di innovazione in linea con le esigenze e gli sviluppi del mercato;

Giovani studenti che si avviano verso il mondo del lavoro: tramite il corso possono avere una panoramica aggiornata e concisa sulle principali tematiche di innovazione e di sviluppo futuro nel settore tessile, in modo da rispondere agli alti standard richiesti dal mercato.

Il corso è gratuito, ma con una limitata disponibilità di posti.

Sarà possibile iscriversi entro giovedì 12 luglio, inviando il modulo d’iscrizione compilato a enrico.gedi@centrocot.it

Per maggiori informazioni o per iscrizioni, contatta l’Area Formazione di Centrocot:

Enrico Gedi

tel. 0331 696781

email: enrico.gedi@centrocot.it