Il Varese Gospel Festival compie 20 anni

Il Varese Gospel Festival compie vent’anni: l’edizione dell’anniversario si terrà a Varese dal 20 al 22 luglio 2018 con una programmazione, come di consueto, ricca di concerti di cori gospel italiani e internazionali.

«E’ dal 1999 che Varese Gospel Festival richiama in un’unica rassegna cori gospel provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, consentendo un importante scambio artistico e permettendo così agli amanti della musica gospel di conoscere ed ascoltare artisti eccezionali, trasformando il festival da appuntamento riconosciuto a livello cittadino ad evento musicale di valore, che richiama pubblico di appassionati del genere da tutta la Lombardia e fa di Varese la capitale di questo strepitoso genere – spiega il direttore artistico Fausto Caravati, presidente dell’associazione Solevoci nonché organizzatore della rassegna in collaborazione con l’amministrazione comunale – Varese Gospel Festival promuove l’incontro, il confronto e la condivisione delle esperienze. Durante i concerti si assiste al totale coinvolgimento del pubblico, che risponde in modo sorprendente alla nostra offerta musicale. Il motivo è forse da ricercare nella capacità e nell’immediatezza con le quali le voci gospel sono capaci di comunicare emozioni».

Le proposte saranno divise tra il teatro Santuccio, i giardini Estensi, la basilica di san Vittore e l’isolino Virginia, per un weekend tutto gospel.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 20 LUGLIO

Alle 19.30 The JumpStompers

Nel sito UNESCO dell’ Isolino Virginia con un concerto al tramonto accompagnato da degustazioni

A/R in barca, aperitivo e concerto

PARTENZA PONTILE DI BIANDRONNO ALLE ORE 19:30.

Per info e prenotazioni (obbligatorie per questo evento): prenotazioni@solevoci.it

Navigazione + Aperitivo + Concerto € 18.00

SABATO 21 LUGLIO

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 al Teatro Gianni Santuccio Workshop tenuto da Wendell Simpkins (USA) INGRESSO € 25

Per info e prenotazioni: prenotazione@solevoci.it .

Alle 21.00, Giardini Estensi

Un’esplosione di musica con Wendell Simpkins (USA), Gospel Lab e Greensleeves Gospel Choir

Ingresso € 10 Ridotto ragazzi € 7

Per info e prenotazioni: info@solevoci.it

DOMENICA 22 LUGLIO

alle 11.30 GOSPEL MASS

Basilica di San Vittore, Varese

alle 21.00 ai giardini Estensi

Sunshine Gospel Choir che ha fatto la storia della musica Gospel in Italia preceduti dai Gospel Experience, per la chiusura di questa 20° edizione del Varese Gospel Festival.

INGRESSO € 10 Ridotto ragazzi € 7

Per info e prenotazioni: info@solevoci.it

