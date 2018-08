Emergenza acqua, “limitate il consumo e fate scorte”

Sono diversi i paesi in questi giorni sono in emergenza acqua. Il più colpito è Besozzo che da circa una settimana si trova in difficoltà con alcune zone del paese dove si segnala la mancata erogazione.

Il primo agosto l’amministrazione comunale ha vietato l’utilizzo dell’acqua al di fuori dell’uso domestico, dalle 6 alle 23. Oggi, invia quindi una nuova comunicazione spiegando ai cittadini che la mancanza d’acqua è stata causata dal protrarsi del periodo di siccità, dal basso livello della portata d’acqua dei pozzi e alcune perdite della rete idrica. I tecnici della società Alfa srl, gestore del servizio, stanno lavorando per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche riscontrate e per risolvere i gusti alla rete.

L’amministrazione comunale chiede quindi ai cittadini di fare scorte d’acqua e sottolinea che l’acqua potabile verrà garantita dalle 6,30 alle 9,30, dalle 12,30 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 22,30. Per problematiche è possibile contattare la polizia locale al numero 0332/970135-2-210 (venerdì fino alle 19, sabato dalle 7,30 alle 19,30).

Problemi anche nelle vicine Leggiuno e Ispra dove sono state inviate due ordinanze per chiedere “una rigorosa disciplina dei consumi”. Nello specifico, a Leggiuno, è vietato usare l’acqua per usi non domestici dalle ore 5,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, dal 3 Agosto 2018 fino alla cessata necessità.

A Ispra l’ordinanza vieta di lavare le auto (se non presso impianti autorizzati), limitare l’irrigazione del patrimonio arboreo ad un massimo di 20 minuti al giorno e solo nella fascia tra mezzanotte e le 2 mentre gli orti coltivati a verdure possono essere irrigati dalle 22.30 e 23.30.