Lonate ritrova fratelli e sorelle emigrati in California

A distanza di un secolo e più dai primi emigranti e a distanza di trent’anni dall’avvio del gemellaggio, Lonate Pozzolo rinnova il gemellaggio con la sua “twin city”: San Rafael, nella baia di San Francisco, è la località dove tra il 1880 e il 1924 emigrarono migliaia di lonatesi, che crearono una comunità ancora oggi riconoscibile

In occasione del trentennale del gemellaggio, il sindaco lonatese Nadia Rosa è andata insieme alla Pro Loco in California. «Siamo stati ospiti – racconta – del Marin Bocce di San Rafael dove si è svolto il barbecue» (una tradizione che avevamo raccontato anche in passato, grazie alla collaborazione con un giornale della zona, il Marin Indipendent Journal).

«Nel primo pomeriggio c’è stata la celebrazione ufficiale dell’anniversario, alla presenza delle autorità e con il tradizionale scambio di regali. Infine abbiamo visitato il Lonatese Garden al cui interno c’è la Lonatese Fountain, decorata con le piastrelle che riportano i nomi delle famiglie lonatesi di San Rafael» (vedi foto sotto). Il parco dedicato a Lonate è il corrispettivo del parco San Rafael che, nel paese vicino a Malpensa, celebra appunto la cittadina californiana.

«Erano presenti il capo della polizia di San Rafael Diana Bishop, gli ex-sindaci di San Rafael del 1988 e del 1992 (Al Boro), date delle due precedenti visite della Pro Loco per il gemellaggio e per la posa della prima pietra del parco, che vide l’unione di un pugno di terra di Lonate e un pugno di terra di San Rafael». Già allora Nadia Rosa era stata presente agli eventi di gemellaggio, celebrati con la presenza anche della celebre Fanfara dei Bersaglieri Tramonti-Crosta.

La riscoperta dei rapporti legati all’emigrazione risale agli anni Ottanta, anche grazie alle iniziative di Ernesto Milani, studioso dell’emigrazione dall’Alto Milanese, che pubblicò a metà anni Ottanta un annuncio sull’Indipendent Journal, cercando appunto gli ultimi lonatesi nella zona di San Francisco e i loro numerosi discendenti. La comunità lonatese-americana di San Rafael era particolarmente folta già a inizio Novecento, moltissimi si dedicavano all’attività agricola e ai commerci connessi, ma non mancavano anche professioni più anomale: il caso più eclatante è forse quello di Luigi Brusatori, pittore di origine lonatese che affrescò le più importanti chiese di San Francisco, tra cui quella del santo eponimo.

Rapporti rinsaldati anche da questa nuova visita: al Comune di Lonate è stata donata la bandiera della città di San Rafael, oltre all’attestato del sindaco Gary Phillips (che non ha potuto essere presente) e due ulteriori attestati dell’anniversario del gemellaggio conferiti dal Senato e dall’Assembly.