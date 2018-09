In 500 per IncontrACi, la festa dell’Azione Cattolica legnanese

Trecento giovani e duecento adulti di Azione Cattolica si sono ritrovati domenica 9 settembre all’oratorio di San Paolo per la festa diocesana “IncotrACi”.

Un’occasione per riunire ragazzi, adolescenti e giovani che hanno partecipato ai campi estivi di formazione, per dare avvio all’anno associativo e per salutare i vecchi e nuovi assistenti spirituali: i “partenti” mons. Gianni Zappa e don Luca Ciotti, i “nuovi arrivi” don Cristiano Passoni e don Fabio.

Una giornata intensa, ospitata dall’Azione Cattolica legnanese, che ha visto anche la presenza del prevosto mons. Angelo Cairati e di alcuni parroci e sacerdoti della città.

Giochi, chiacchierate, scambi di vedute, proiezioni di immagini delle vacanze estive; poi la messa e l’“apericena” per i 500 presenti, guidati dalla presidente diocesana Silvia Landra e dal vicepresidente diocesano per il settore Giovani, il legnanese Simone Bosetti.