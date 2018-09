Addio ad Angelo Dossi, storico vigile del paese

Casciago piange Angelo Dossi, per 30 anni vigile e messo comunale del paese.

Dossi, 84 anni, è nato e cresciuto ed ha sempre vissuto a Casciago. Se ne è andato dopo una lunga malattia mercoledì 19 settembre. Dagli Anni ‘70 fino ai primo Anni ‘90 è stato dipendente del Comune e punto di riferimento per i casciaghesi. Nel tempo libero faceva le commissioni per le persone anziane e sole del paese.

I ragazzini di allora ricordano di quando faceva le multe e le consegnava direttamente ai genitori a casa e faceva la ramanzina sull’accaduto: un vigile / educatore a tutti gli effetti. Lo scorso maggio ha festeggiato i 50 anni di matrimonio con l’amata moglie Lidia (con lui ella foto).

«Era una persona rara – ricorda Marco Dossi, noto come Marco Chef e unico figlio di Angelo e Lidia -, un padre attendo e un marito amorevole. Ha lasciato un bel ricordo in tutte le persone che hanno conosciuto e in questi giorni tutti i messaggi che ci arrivano non possono che confermarlo».

I funerali saranno celebrati venerdì 21 settembre alle 14 nella chiesa parrocchiale di Casciago.