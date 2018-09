Addio a Roberto Bianchi, un vero uomo di calcio

Se ne è andato un uomo di calcio, che viveva sui campi verdi e amava il pallone profondamente.

Roberto Bianchi, 81 anni, di Casciago, se ne è andato colpito da un infarto nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 settembre. Lascia la figlia Laura, che viveva con lui.

Lo ricordano in tanti suoi ex allievi, amici e collaboratori. «L’ho visto pochi giorni fa, con la maglietta della Casmo addosso. Stavo cercando di riportarlo a casa, ma non ci sono riuscita – dice commossa Veronica Orlandi, presidente della società sportiva di Casciago -. Era una persona squisita, sempre disponibile, ci mancherà».

Negli ultimi anni Bianchi era andato a Induno Olona, con l’Aurora del neo presidente Davide Piatti, anche lui casciaghese doc: «Se penso a lui, mi vengono in mente i suoi occhi azzurri e il suo sorriso – commenta -. Mi spiace per prima cosa per la persona, splendida, disponibile, brillante. Era con noi al campo domenica. Aveva sempre la battuta pronta, sapeva dare un consiglio e una mano: lo avevo portato con me a Induno dopo la fine della sua lunga esperienza a Casciago. Non mancava mai, viveva di pane e calcio».