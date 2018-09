Ai corsi Tigros si scopre come preparare i dolci per i diabetici

Preparare dolci per diabetici, come si può immaginare, non è affatto facile, anche se non è impossibile.

Cucinare una torta con basso indice glicemico si può fare, con qualche accortezza e senza sacrificare il gusto. per scoprire come, Tigros in collaborazione con Adiuvare, Associazione Diabetici Uniti Varese, ha organizzato una “puntata” dei corsi 2018: l’appuntamento è al Buongusto di Buguggiate, mercoledì 19 settembre.

Protagonisti, dal puto di vista medico, saranno Alessandro Salvatoni (al centro nella foto), Professore Associato di Pediatria Università degli Studi dell’Insubria, e direttore della S.C. di Pediatria dell’Ospedale Filippo del Ponte di Varese ed Elisa Nebuloni (a destra nella foto), Dietista Specializzata in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana, già noti e apprezzati dai corsisti Tigros.

Che forniranno preziosi consigli su come cucinare dolci per diabetici senza rinunciare al gusto e su come inserirli in un corretto regime alimentare e risponderanno alle domande dei partecipanti: la prevenzione e la cura del diabete iniziano infatti proprio dalla tavola e seguire una sana e corretta alimentazione è uno dei principi fondamentali per chi è diabetico e per chi non lo è.

I consigli, come sempre, diventeranno anche veri e propri dolci, tutti da assaggiare: a mostrarne i segreti sarà Chef Luigi Lanzani del Ristorante La Tana dell’Isolino, All’Isolino Virginia.

Chi vuole prenotarsi può farlo on line: è necessario essere possessori di Carta Tigros.