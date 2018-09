Alla scoperta di “Tracce di mammiferi” nel Parco Pineta

Imparare a conoscere i mammiferi delle nostre zone e soprattutto a riconoscere le loro tracce e i segni della loro presenza nei boschi e nei prati del territorio. Questo lo scopo della visitiva guidata gratuita promossa per il pomeriggio di domenica 16 settembre lungo i sentieri del Parco Pineta.

“Tracce di mammiferi” è infatti il titolo della passeggiata che partirà alle 14.30 dal sentiero che si addentra nel Parco a partire dall’incrocio tra via fratelli Bandiera e via S.D’Acquisto a Venegono Inferiore, alla scoperta della biodiversità del Parco. Il percorso è semplice e adatto anche alle famiglie con bambini. L’escursione dura un paio d’ore, si consigliano scarpe comode e scorte d’acqua nello zaino.

Il rientro è previsto per le cinque del pomeriggio.

Gli adulti potranno arrivare preparati alla gita partecipando all’incontro divulgativo che si svolgerà venerdì 14 settembre, dalle ore 21, presso la Biblioteca comunale di Venegono Superiore (piazza San Giorgio 8) e pensato proprio per imparare a riconoscere non solo le orme, ma tutti i segni di presenza dei mammiferi che popolano i nostri boschi.

Entrambi gli eventi fanno parte di “InfariNatura”, il ciclo di incontri ed escursioni organizzati con il patrocinio di numerosi Comuni del Parco per promuovere la conoscenza e la cultura della biodiversità.