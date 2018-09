Anche una varesotta tra le pre-finaliste di Miss Italia

Le finali della 79° edizione del Concorso di bellezza Miss Italia si avvicinano. Venerdì 31 agosto tutte le ragazze lombarde titolate in partenza per Jesolo il prossimo 3 settembre, sono state presentate al pubblico e alla stampa all’Adda Beach di Villa D’Adda (Bergamo).

Una giornata di relax per le Miss rispetto alla sana competizione vissuta fino ad ora. Le ragazze sono arrivate in location nel tardo pomeriggio e dopo una riunione con Alessandra Riva, agente regionale del concorso hanno iniziato le prove per lo spettacolo. Prove più soft rispetto a quelle a cui sono state abituate durante il percorso.

Felici e rilassate hanno avuto modo di farsi conoscere durate l’aperitivo e ancora meglio durante la cena con spettacolo che ha dato loro l’opportunità d’entrare ancora di più nel cuore del loro pubblico con le loro esibizioni e con le domande poste dal loro pubblico.

Per l’occasione Miss Italia Lombardia ha ideato un giochetto con i partecipanti alla cena spettacolo, ogni tavolo ha avuto una scheda della giuria a disposizione creando una piccola selezione dando l’opportunità di sentirsi tutti un po’ giurati (senza validità alla fine delle reali classifiche del concorso) con l’opportunità di fare anche tante domande alle Miss In partenza per Jesolo. Pubblico sovrano che giocherà un ruolo importante nella fase televisiva che si svolgerà a Milano nel cuore pulsante della Lombardia. La finale televisiva si svolgerà il 17 settembre e servirà il supporto dei lombardi per riportare la corona in Lombardia.

Chi sono le lombarde che parteciperanno alla fase finale di Miss Italia

Miss Lombardia 2018 Maddalena Capuzzi 19 anni, h 1,74 di Leno (Brescia), ragazza determinata, le piace mettersi alla prova, modella da quando ha 16 anni, due anni fa è arrivata ad un passo da Jesolo ma per un infortunio estetico ha dovuto abbandonare il suo sogno, ma solo per poco perché il tour 2018 si è mostrato essere il suo anno.

Denise Ayroldi Miss Miluna Lombardia 1,76 18 anni Cellatica (Bs) ama la moda e studia per diventare avvocato, non è la sua unica passione ama ascoltare musica, dipingere e cucinare, dote acquisita grazie agli insegnamenti della nonna

Emma Reina Miss Bellezza Rocchetta 18 anni 1,72 Bergamo, ama la danza classica che pratica da quando è piccola e sogna il mondo del cinema,

Sofia Belli: Miss Bella dei Laghi 18 anni di Besnate (Varese), ama la musica, la fotografia e l’arte in generale, passioni acquisite dal papà. Abituata a stupire il pubblico suonando la tastiera ieri sera si è esibita Cantando Alleluia

Greta Cozzi: Miss Sport Lombardia 24 anni di Parabiago (Milano) passione è lo sport che le ha permesso di partecipare con la squadra di ginnastica ritmica ai mondiali di Helsinki 2 anni fa

Silvia Surini: Miss Cinema Lombardia 22 anni di Rogno (Bg), il suo sogno sarebbe diventare un’attrice, la sua seconda passione sono le moto. Pratica pallavolo ed è appassionata di calcio.

Francesca Genesi: Miss Equilibra Lombardia 22 anni di Golferenzo (Pv) ama la recitazione e studia comunicazione dei media e pubblicità. Dipinge quadri, e ama i film francesci. Il suo motto è non importa quanto sia lunga la strada l’importante è continuare a camminare.

Alessia Gozio: Miss Eleganza Lombardia 19 anni Gussago (Brescia) ha praticato ciclismo a livello agonistico per 7 anni il suo motto è la salita è dura ma prima o poi finisce.

Patrizia Bendotti: Miss Sorriso Lombardia 19 anni di Lovere (Bg) ama la danza classica, che ha praticato fin da piccola, e pensa che la cosa importante della vita sia amarsi e credere in se stesse perché tutto è realizzabile.

Chiara Saffioti: Miss Milano 18 anni, h 1.78 di Lainate (Mi) ha posato come fotomodella per diverse boutique, ama mantenersi in forma andando in palestra e, seguendo le orme della sorella ha deciso di intraprendere il percorso di Miss Italia Lombardia.