Apre lo sportello disabili: “Conosciamo le difficoltà e aiutiamo a superarle”

Quando la disabilità incontra la burocrazia, la strada quasi mai è semplice. Ma ora a Castellanza c’è un’ancora di salvezza: lo sportello disabili. Diventa infatti operativa l’evoluzione del servizio che esiste 8 anni ma che ora sarà gestito da un gruppo di volontari civici direttamente in comune che aiuteranno chiunque dovesse aver bisogno con documentazioni, richieste o semplicemente volesse consigli.

«Quando abbiamo iniziato 8 anni fa lo avevamo fatto perché avevamo visto tante lacune in questo settore -racconta Augusto, l’anima del progetto-. Eravamo partiti solo con un semplice tavolino di plastica da campeggio». Ora quel tavolino è stato sostituito da una grande scrivania perchè se gli anni sono passati, le difficoltà esistono ancora. «Noi eravamo e siamo gli unici ad offrire questo genere di aiuto, quindi arrivavano persone anche da molto lontano per avere un aiuto» e così ora che lo sportello è direttamente all’interno del palazzo comunale «tutto diventerà più facile e le risposte potranno essere date in tempi molto più brevi». Un’esperienza pressoché unica che funziona perchè «noi che ci lavoriamo -spiega Roberta, un’altra volontaria- abbiamo a che fare quotidianamente con la disabilità e quindi parlando la stessa lingua sappiamo come intervenire».

Così grazie al lavoro anche di Silvio, Sonia, Angela e Marino lo sportello sarà aperto tre giorni alla settimana: il mercoledì dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 11 e il lunedì su appuntamento al numero al 0331 526232.

Ma la strada per arrivare a questo risultato non è stata semplice. «Nella vecchia forma il servizio non poteva più andare avanti -racconta l’assessore Cristina Borroni- e per mesi abbiamo pensato a come farlo evolvere». La svolta è arrivata quando l’amministrazione ha approvato il regolamento per i volontari civici che «ci ha permesso di organizzare lo sportello in una maniera molto più semplice». Il servizio, tra l’altro, sarà a disposizione di tutti. «Il nostro comune è da sempre attivo ai temi sociali -puntualizza il sindaco, Mirella Cerini- e quindi abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutto il territorio questo aiuto». Uno sportello che «mostra in maniera evidente quante cose si possono fare con l’albo dei volontari civici e quindi speriamo che sempre più persone decidano di mettersi a disposizione».