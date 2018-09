Arrivano i parcheggi “formato famiglia”

È un gesto di cortesia nei riguardi dei clienti che a far la spesa ci portano la famiglia, anche numerosa: si tratta dei parcheggi “oversize”, destinati prevalentemente a chi necessita dello spazio per trasbordare l’”ovetto” porta-neonati, il passeggino, la bici a rotelle, il monopattino e chi più ne ha più ne metta.

I nuovi stalli misurano cinque metri per cinque e dunque hanno la medesima lunghezza di quelli singoli: è la larghezza a raddoppiare.

Più di un cliente, fra quelli del Centro Commerciale di Cocquio Trevisago – uno dei primi della zona, aperto nel 1999 – ha notato in questi giorni la novità; i quattro posti auto (che quindi corrispondono ad otto parcheggi singoli) sono stati posizionati in prossimità dell’ingresso.

Ma attenzione: non sono parcheggi contemplati dal Codice della Strada (che è una legge dello Stato) e che prevede sì alcune tipologie di parcheggio specifiche (vedi quelli per portatori di handicap, o per alcune categorie di veicoli) ma non ancora quelle destinate alle famiglie.

Quindi se un single con la sua auto decidesse di parcheggiare nessuno, tantomeno le forze dell’ordine, potrà far valere alcuna norma in merito.



Il simbolo, tuttavia, parla chiaro: un passeggino spinto da un adulto, una donna incinta che tiene per mano un bambino non sono forse simboli che vengono all’occhio prima ancora dell’eventuale articolo di legge? Civiltà e buon senso dei cittadini saranno l’unica, vera, regola da seguire.