Biumo, la Lega incontra i cittadini: «Più sicurezza»

Più sicurezza a Biumo Inferiore. La Lega di Varese si fa portavoce delle richieste del Comitato di Cittadini, che nei giorni scorsi ha denunciato i problemi legati alla scarsa sicurezza, «dovuta alla presenza di personaggi poco rassicuranti, per usare un eufemismo, che occupano abitualmente Parco Perelli nel quartiere – spiegano il Coordinatore cittadino MGP-Lega Giovani Stefano Angei, il Coordinatore provinciale Davide Quadri e i consiglieri comunali Fabio Binelli e Marco Pinti – oltre ad un degrado generalizzato. Fortunatamente, dopo che i Cittadini e noi della Lega abbiamo fatto sentire la nostra voce, è stata fatta una prima pulizia dell’area (purtroppo non completa) ed è stata riparata l’illuminazione. Ma è solo il primo passo. Servono misure più incisive, e noi vigileremo affinché il quartiere sia adeguatamente tutelato».

All’incontro, organizzato dalla Lega questa mattina al Parco Perelli, erano presenti una trentina di cittadini, che hanno dialogato con gli esponenti leghisti.

«Noi continueremo a vigilare sulla questione, rimanere al fianco dei Cittadini e fare loro da megafono, per portare le loro istanze all’amministrazione comunale e al Sindaco Galimberti. Basta fare propaganda, servono atti concreti», sottolinea Angei.

«La zona è anche piena di aree dismesse e sarebbe importante che l’amministrazione rendesse noto se ci sono progetti su queste aree, coinvolgendo i cittadini – dice il Capogruppo leghista Binelli – purtroppo, la giunta Galimberti non ha mai coinvolto i Varesini nelle scelte importanti per la città. Adesso che è partita la progettazione del masterplan delle stazioni, è l’occasione per i residenti di Biumo di farsi sentire. Infatti, il progetto coinvolgerà anche quest’area».