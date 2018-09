Caronnese in campo allo “Speroni”

Come da comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti, in attesa della prossima disponibilità del nuovo campo in sintetico allo stadio di Corso della Vittoria a Caronno Pertusella, la Caronnese è costretta ancora una volta a emigrare per le proprie gare casalinghe.

Dopo aver giocato l’esordio a Lecco contro il Pontisola, per la terza di campionato, che vedrà la squadra di mister Achille Mazzoleni opposta alla Pro Sesto, la Caronnese scenderà in campo allo “Speroni” di Busto Arsizio.

Non un’ottima notizia in realtà per il terreno di gioco di via Ca’ Bianca. Dopo un’estate difficile per colpa dei lombrichi, il campo dello stadio bustocco avrebbe bisogno di un po’ di riposo per riprendere la migliore forma.

Tant’è, alle 15.00 ci sarà il fischio d’inizio tra Caronnese e Pro Sesto.