C’è tempo fino a venerdì per le domande per Servizio Civile

Progetti culturali, assistenza agli anziani e ai disabili, animazione delle proprie comunità, cura dell’ambiente. Sono davvero tanti i “filoni” in cui ci si può impegnare con il Servizio Civile Nazionale.

Venerdì 28 settembre scade il bando 2018 che coinvolge moltissimi progetti diversi e che prevede l’impegno per un anno per 53.363 giovani in tutta Italia, di solito a partire dai primi giorni del 2019.

Possono accedere all Servizio Civile Nazionale i ragazzi e le ragazze italiani, con cittadinanza Ue e non comunitari regolari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (in quest’ultimo caso: vuol dire che può partecipare chi ha un’età massima di 28 anni e 364 giorni al momento della scadenza del bando), che non abbiano già svolto servizio civile. L’impegno dura un anno e prevede un rimborso di 433 euro mensili e una formazione specifica che viene attuata dall’ente a cui si viene assegnati, che sia un Comune, un’associazione o altro. È per molti un buon modo per avvicinarsi al mondo del lavoro, perché si viene inseriti con un affiancamento da parte di un tutor e anche perché, in alcuni casi, si acquisisce una competenza e una conoscenza della “macchina” che può sfociare in un posto di lavoro.

Attenzione: a volte una stessa associazione (o un Comune) ha più di un progetto diverso, quindi con più possibilità di scelta. Qui sotto le indicazioni dei progetti segnalati a VareseNews

Iris Accoglienza Gallarate, vedi qui

Acli provinciali Varese, tre posti tra Varese, Busto e Saronno, vedi qui

Il Melo Gallarate, vedi qui

Centro Servizi Volontariato Insubria, sedici posti su tre progetti, vedi qui

Sos Valceresio, quattro posti, vedi qui

Sos Malnate, dieci posti, vedi qui

Camera di Commercio, due posti, vedi qui

I Comuni (con progetti in aree diverse) di Albizzate, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Carnago, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Castiglione Olona, Cavaria con Premezzo, Cittiglio, Fagnano Olona, Gavirate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Ispra, Jerago con Orago, Lonate Ceppino, Luino, Malnate, Marchirolo, Marnate, Oggiona con Santo Stefano, Osmate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Tradate, Travedona Monate, Varese, Venegono Inferiore, Vergiate, Legnano. Trovate tutti i progetti qui