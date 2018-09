Il comitato per Biumo si presenta

Si terrà mercoledì 12 settembre alle 21, presso l’Auditorium del Civico Liceo musicale di Via Garibaldi, l’incontro di presentazione del Comitato per Biumo.

Il Comitato, nato negli scorsi mesi su iniziativa di un gruppo di residenti, si pone come obiettivo una rinascita della castellanza di Biumo attraverso percorsi di recupero delle zone degradate e di valorizzazione di quelle zone del borgo meno note, ma di alto valore storico ed artistico.

Il Comitato si è trovato al centro del dibattito politico delle scorse settimane a seguito della denuncia fatta sui media locali sulle condizioni di forte degrado in cui versa Parco Perelli, denuncia che non è passata inosservata dalle parti di Palazzo Estense, nei giorni immediatamente successivi, infatti, il vicesindaco Zanzi si è attivato in prima persona per soddisfare le prime richieste dei residenti: la riattivazione dell’impianto di illuminazione, una maggior attenzione da parte delle forze di polizia per l’area, la responsabilizzazione delle cooperative che hanno in carico i molti richiedenti asilo che quotidianamente stazionano nel parco e la creazione di un tavolo di lavoro che coinvolga anche i cittadini in tema di sicurezza e lotta al degrado.

L’incontro di mercoledì sarà l’occasione proprio per fare il punto della situazione e per definire i futuri obiettivi. In tal senso va appunto l’invito,da parte degli organizzatori, esteso a residenti ed esercenti ma anche alle associazioni che operano nella zona.