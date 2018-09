“Cuore in musica”, una serata al Parco Lagozza apre l’Ottobre in Rosa di Andos

Musica, buon cibo e solidarietà. Sono questi gli ingredienti di “Cuore in musica”, la festa di fine estate che sabato 29 settembre animerà il Parco Lagozza di Arcisate.

La serata, organizzata da Andos Varese con la collaborazione del gruppo Alpini di Arcisate e il patrocinio del Comune, sarà l’occasione per presentare “Ottobre in rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno che vedrà dal 6 al 28 ottobre l’illuminazione di rosa di piazza Montegrappa a Varese e il 27 ottobre una serata teatrale a Ispra con la compagnia degli Instabili di Bisuschio.

Sabato sera, partire dalle 19 al Parco Lagozza di Arcisate sarà attiva la cucina gestita dal Gruppo Alpini e dalle 20.30 le note e le belle voci di Jennifer Bellea, Mery Gargy, Francesca Parrotta e Alline Zasa intratterranno il pubblico con brani anni 60, 70, 80. Per chi vorrà ballare ci sarà spazio anche per il liscio e i ritmi latino americani, e non mancherà uno speciale tributo al grande Lucio Battisti.

Una serata tutta in rosa, messa in campo dalle volontarie di Andos Varese che da 31 anni operano a sostegno delle tante donne che subiscono interventi di tumore al seno affiancandole e sostenendole in un percorso a volte lungo e difficile ma che è fondamentale sia a livello psicologico che umano, naturalmente in stretta sinergia con personale medico.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo perché il Parco Lagozza offre una grande struttura coperta dove stare al riparo dalle intemperie.

Ingresso libero.