Stato dei ponti, Forza Italia chiede di fare il punto in Regione

«Anche alla luce del recente crollo del Ponte Morandi a Genova, è fondamentale monitorare le condizioni delle nostre infrastrutture, tutelando con ogni mezzo la sicurezza dei cittadini» affermano il presidente della commissione regionale Territorio e Infrastrutture Angelo Palumbo, il capogruppo di Forza Italia in regione Gianluca Comazzi e il consigliere Gabriele Barucco, in una nota congiunta.

L’attenzione è focalizzata sui quattro ponti a rischio sulla Milano – Meda, dove ogni giorno transitano 100mila auto (su cui era crollato un ponte della statale 36 Anas, causando un morto; nella foto). Un rapporto di agosto 2017 realizzato da Infrastrutture Lombarde ne chiedeva la chiusura una volta trascorsi dodici mesi dalla relazione tecnica.

«Apprendiamo che il presidente della provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi sarebbe contrario alla loro chiusura al traffico, facendo riferimento a un’”ispezione visiva” realizzata da Akron che non rivela gravi criticità. Prendere una decisione così importante sulla base di questo ci sembra una scelta avventata e incauta. All’esponente Pd vorremmo ricordare che diverse relazioni tecniche stilate da professionisti evidenziano invece una situazione di pericolo che sarebbe bene non sottovalutare. Per questo chiediamo a tutti i soggetti istituzionali e agli esperti di partecipare a un’audizione in commissione regionale Territorio, per esaminare la situazione in maniera approfondita. Ricordiamo che Forza Italia ha presentato, lo scorso luglio, una mozione a firma di Gabriele Barucco dove si invitava Regione Lombardia a realizzare un catasto delle strade regionali, per evitare situazioni di criticità. Il tema – concludono gli azzurri – è delicato, e sul caso specifico i tecnici della Regione si sono espressi in maniera chiara. Crediamo sia interesse di tutti evitare rischi inutili, prendendo tutte le precauzioni necessarie e agendo in tempi rapidi».