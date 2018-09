Foto e autografi per Paolo Maldini in tribuna al Franco Ossola

Se in campo, all’esordio al Franco Ossola, la Primavera del Milan non ha dato soddisfazioni in tribuna ci ha pensato Paolo Maldini a sollevare il morale dei tifosi.

L’ex giocatore rossonero, attuale direttore sviluppo strategico area sport del Milan, nonché tra i giocatori più amati in assoluto dai tifosi, era allo stadio di Masnago con la moglie Adriana per vedere la partita nella quale giocava il figlio Daniel.

La sua presenza ha risvegliato le emozioni dei tanti presenti e lui, da sportivo vero, non si è sottratto alle foto con i tantissimi adulti e bambini che glielo hanno chiesto.