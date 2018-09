Brutta sconfitta per i giovani rossoneri, Milan – Roma (1-7)

Brutto esordio per la Primavera del Milan allo stadio Franco Ossola di Masnago. Scesi in campo contro la Roma i giovani rossoneri hanno perso 1 a 7.

Gol a ripetizione nel primo tempo per i romanisti, che all’intervallo ne avevano già infilati 5. Il Milan trova il gol solo all’80esimo ma è inutile. Il fischio finale fissa inclemente il risultato vincente della Roma.

Per la Primavera del Milan questo era l’esordio sul campo varesino dopo l’accordo concluso tra A.C. Milan e Calcio Varese per la disputa della gare interne dei giovani rossoneri per il Campionato Primavera allo stadio “Franco Ossola”.

Ecco tutto il calendario delle prossime partite del Milan nello stadio varesino

20 Ottobre 2018 Milan – Torino 3 Novembre 2018 Milan – ChievoVerona 24 Novembre 2018 Milan – Inter 8 Dicembre 2018 Milan – Cagliari 23 Dicembre 2018 Milan – Udinese 19 Gennaio 2019 Milan – Fiorentina 26 Gennaio 2019 Milan – Napoli 9 Febbraio 2019 Milan – Juventus 16 Febbraio 2019 Milan – Genoa 2 Marzo 2019 Milan – Palermo 30 Marzo 2019 Milan – Atalanta 20 Aprile 2019 Milan – Sassuolo 4 Maggio 2019 Milan – Empoli 18 Maggio 2019 Milan – Sampdoria