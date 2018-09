Il gestore del bar multato per i caffè offerti: “Abbiamo sbagliato e paghiamo”

La notizia della sanzione da 500 euro per due caffè offerti in un bar di Busto Arsizio ha suscitato, come prevedibile, molte reazioni contrariate da parte dei lettori ma in molti hanno anche sottolineato che sarebbe bastato battere uno scontrino da zero euro per non incorrere nella sanzione.

Fabio Boscacci (a destra nella foto), responsabile della cooperativa 3b, che gestisce il bar in questione, ci tiene a ringraziare la Guardia di Finanza: «Lo faccio in maniera sincera. Tra i compiti di una cooperativa come la nostra ci deve essere anche l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole perchè lavoriamo con detenuti ed ex-detenuti – spiega – per questo voglio sottolineare che non ce l’ho affatto con i finanzieri che hanno redatto il verbale semplicemente perchè hanno fatto il loro lavoro. Tra l’altro la sanzione è stata decisa dall’Agenzia delle Entrate e non dai militari».

La cooperativa, tra l’altro, non si opporrà alla sanzione che già questa mattina (martedì) verrà pagata per accedere alla possibilità di ottenere lo sconto di due terzi: «Resta il fatto che siamo una piccola cooperativa e che per noi anche 170 euro sono una bella somma – spiega – per questo organizzeremo una piccola festa per raccogliere i fondi necessari a coprire il costo della multa. Tutti coloro che ci vogliono bene sono invitati».