Offrono il caffè a due disoccupati, 500 euro di multa

«Due caffè offerti ad altrettanti ex-detenuti disoccupati che erano venuti a cercare lavoro, ci costano la bellezza di 500€ (più 166 euro di Iva) di sanzione». Questo l’amaro sfogo di Fabio Boscacci della cooperativa 3B che gestisce il Bistrot del teatro Sociale Delia Cajelli dopo la visita di due militari della Guardia di Finanza di Busto Arsizio.

La cooperativa impiega detenuti ed ex-detenuti in molteplici attività tra le quali la gestione del bar del teatro, la manutenzione del verde in alcuni parchi cittadini e, a brfeve, la gestione di una ciclofficina in un locale confiscato alla mafia.

«Come cooperativa sociale ormai tutti sanno che il nostro obbiettivo è riempire le mani di chi si trova in stato di svantaggio. La mattina del 20 febbraio 2018, due agenti della Gdf di Busto Arsizio dopo aver identificato i due ragazzi, sono entrati nel locale chiedendo delucidazioni. Abbiamo spiegato loro la situazione e ci è stato redatto un verbale che attestava la mancata emissione dello scontrino per un importo di 2 €. Non vi erano segnalate contestazioni ne sanzioni. Oggi riceviamo un verbale che riporta una sanzione di 500€ per aver aiutato, anche se con un piccolo gesto, due persone in quel momento in difficoltà» – racconta ancora Boscacci ancora incredulo.

La cooperativa annuncia che farà ricorso «nella speranza che prevalga il buonsenso».