Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente a Busto Arsizio: ferito un ragazzo di 19 anni

Il giovane soccorso in codice giallo in via Torino nelle prime ore del mattino. Sul posto ambulanza, automedica e polizia

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Incidente stradale nelle prime ore di oggi, martedì 20 maggio, a Busto Arsizio dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito mentre viaggiava su un mezzo di micromobilità elettrica.

L’allarme è scattato alle 6.34 in via Torino, all’altezza del civico 26. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati da Soreu Laghi, con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un mezzo di soccorso avanzato. Allertata anche la Questura di Varese per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Il giovane è stato assistito dal personale sanitario in codice giallo: le sue condizioni risultano dunque di media gravità. Restano da chiarire la dinamica dell’accaduto e l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.