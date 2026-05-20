Incidente a Busto Arsizio: ferito un ragazzo di 19 anni
Il giovane soccorso in codice giallo in via Torino nelle prime ore del mattino. Sul posto ambulanza, automedica e polizia
Incidente stradale nelle prime ore di oggi, martedì 20 maggio, a Busto Arsizio dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito mentre viaggiava su un mezzo di micromobilità elettrica.
L’allarme è scattato alle 6.34 in via Torino, all’altezza del civico 26. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati da Soreu Laghi, con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un mezzo di soccorso avanzato. Allertata anche la Questura di Varese per i rilievi e gli accertamenti del caso.
Il giovane è stato assistito dal personale sanitario in codice giallo: le sue condizioni risultano dunque di media gravità. Restano da chiarire la dinamica dell’accaduto e l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.
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