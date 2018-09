Giovani e lavoro, ultimi giorni per i tirocini in azienda

Sono gli ultimi giorni utili per inviare la propria candidatura per “#il mio lavoro… il mio futuro”, progetto rivolto a giovani residenti nel Comune di Gavirate di età compresa tra i 18 e 29 anni che vede il coinvolgimento di aziende presenti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi.

Si tratta di un’opportunità rivolta ai giovani 1in cui l’Amministrazione Comunale di Gavirate crede fortemente per facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro», ha spiegato il sindaco Silvana Alberio.

Ai ragazzi viene richiesta la disponibilità a mettersi in gioco attraverso una esperienza di tirocinio, di durata compresa tra due e sei mesi e, per alcune realtà, il tirocinio sarà proprio il trampolino di lancio per l’inserimento

successivo in azienda.

In ogni caso, questa esperienza, come anche evidenziato dalle aziende che hanno aderito al progetto del Comune di Gavirate, consentirà di acquisire una serie di competenze tecniche che permetteranno di aumentare le capacità del giovane a trovare lavoro anche in realtà diverse rispetto a quelle di svolgimento del tirocinio.

Ai giovani, come prevede la normativa, verrà corrisposto un rimborso spese mensile di 500 euro che, anche se spesso ritenuto dai più inadeguato rispetto all’impegno richiesto, deve essere considerato invece come una reale opportunità per formarsi sul campo acquisendo quelle competenze che le

aziende richiedono in aggiunta alle conoscenze scolastiche.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un primo passo verso quella “esperienza” spesso evidenziata nelle ricerche di personale e lamentata da molti che si sentono nella posizione di non riuscire ad acquisirla.

Per i giovani gaviratesi interessati a mettersi alla prova in questo percorso è stato predisposto un bando, pubblicato sul sito del Comune di Gavirate all’indirizzo www.comune.gavirate.va.it, nel quale è possibile trovare tutte le indicazioni per inviare la propria candidatura, che sarà possibile inoltrare fino al 7 settembre 2018.

Molteplici le aziende ed i settori aziendali ai quali è possibile candidarsi (ogni giovane può proporsi per 2 posizioni):

– Carrozzeria

– Casa di Riposo (ambiti amministrativo e socio-educativo)

– Catering (ambiti: amministrativo e cucina)

– Edilizia stradale (ambito amministrativo, tecnico e sicurezza)

– Elettrotecnica

– Falegnameria

– Lavorazione marmi e affini

– Materie plastiche (ambito produzione)

– Metalmeccanica (ambito produzione)

Per approfondimenti e delucidazioni, gli interessati possono contattare il servizio Informagiovani

– al n. telefonico: 0332 748281

– alla e-mail: finanziario@comune.gavirate.va.it