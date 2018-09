Guè Pequeno e Il Pagante incontrano i fan

Doppio appuntamento nel pomeriggio con due artisti di fama nazionale: il primo è quello con Guè Pequeno, il secondo è con Il Pagante.

Il rapper incontra i fan alle 15 e presentarà il suo nuovo album “Sinatra”. L’appuntamento è al negozio di Galleria Manzoni, Varese Dischi. Guè Pequeno firmerà autografi e incontrerà i fan. Come per tutti gli instore, Varese Dischi segnala che per accedere all’incontro è necessario acquistare il cd da loro. Tutte le informazioni sulla loro pagina facebook.

L’altro appuntamento è invece con Il Pagante. Il trio arriva in città dopo il successo di “ Bomber”, il singolo che quest’estate ha conquistato la rete con quasi 6 milioni di views e con il suo nuovo disco “Entro in pass”. L’appuntamento è alle 15 ed è alla Libreria Mondadori di Via Morosini. Tutte le informazioni