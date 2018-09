Impegnati nel crollo di Genova: la Lombardia ringrazia

E’ un grazie speciale quello che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto tributare, questa mattina al personale di Areu e dei Vigili del Fuoco che hanno prestato soccorso a Genova nell’immediatezza del crollo del Ponte ‘Morandi’. In una cerimonia semplice, cui hanno partecipato anche gli assessori Giulio Gallera (Welfare), Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), oltre al direttore dell’Agenzia regionale Emergenza Urgenza (AREU), Alberto Zoli, e il direttore dei Vigili del Fuoco di Milano, Dante Pellicano, il governatore ha voluto ricordare anche Angela Zerilli, “la nostra collega e amica in servizio presso la Direzione Cultura, tragicamente deceduta sotto le macerie, che ricordiamo tutti con grande affetto e dispiacere”.

LA SQUADRA SPECIALE USAR SPECIALIZZATA NELLA RICERCA DEI SEPOLTA

A meno di dieci minuti dal crollo del viadotto, la macchina regionale si era già messa in moto. Nelle prime ore del pomeriggio, infatti, erano già sul posto le squadre speciali USAR (Urban Search And Rescue) specializzate nella ricerca e soccorso delle persone seppellite. Per quanto riguarda il personale sanitario, AREU ha poi messo a disposizione 6 medici, 9 infermieri e 5 tecnici delle Articolazioni Aziendali Territoriali di AAT di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia, per assicurare l’organizzazione dell’emergenza extraospedaliera.

«Ci tengo a sottolineare il grande ruolo – ha puntualizzato l’assessore al Territorio e Protezione Civile, Pietro Foroni – e il grande valore delle unità lombarde nel frangente della drammatica vicenda di Genova. Pochi minuti dopo la tragedia infatti la nostra Sala operativa era già attivata e, in meno di un’ora, i nostri uomini erano pronti a partire. Questa tempestività e questa professionalità non sono comuni ad altre realtà: e’ quindi doveroso dare il giusto riconoscimento al sistema lombardo e alla sua prontezza. Oltre ai Vigili del fuoco, voglio ricordare che anche il settore della Protezione civile sarebbe stato pronto a partire immediatamente in caso di chiamata. Se quindi tragedie del genere dovessero ripetersi, l’esperienza di Genova e’ un auspicio per mantenere questa impostazione anche per il futuro e per migliorarci sempre di piu'”.

LA DELEGAZIONE INTERVENUTA A GENOVA

AREU LOMBARDIA

Albergoni Enzo – Direzione Areu

Chiodini Gianluca – Direzione Areu

Loi Stefano – Infermiere Aat Brescia

Mascardi Ausilia – Infermiere Aat Brescia

Tonelli Aderenti Mose’ – Autista 118 Aat Brescia

Zilioli Stefano – Autista 118 Aat Brescia

Cortini Paola – Infermiere Aat Bergamo

Quarti Simona – Infermiere Aat Bergamo

Chiesa Alessandro – Medico Aat Como

Clerici Michele – Infermiere Aat Como

Romano’ Gabriele – Infermiere Aat Como

Sirago Manuel – Operatore Tecnico Aat Como

Dolcino Luigi – Infermiere Aat Milano

Franchini Michele – Infermiere Aat Milano

Manzoni Paola – Medico Aat Milano

Scotti Luigi – Operatore Tecnico Aat Milano

Stucchi Riccardo – Medico Aat Milano

Tansini Roberto – Operatore Tecnico Aat Milano

Teruzzi Mario – Medico Aat Milano

Comelli Andrea – Medico Aat Pavia

Caputo Cataldo – Infermiere Aat Pavia

Pettenazza Pietro Medico Aat Pavia

Piccinini Silvio – Infermiere Aat Pavia

Zanetti Renzo – Infermiere Aat Pavia

Vigili Del Fuoco Lombardia

Pellicano Dante – Direttore Vv.D.F. Milano

Dusi Antonio – Funzionario Vv.D.F. Bergamo

Roncalli Luciano – Ispettore Vv.D.F. Milano

Di Francesco Claudio – Capo Squadra Vv.D.F. Milano

Stacchetti Dionisio – Capo Squadra Vv.D.F. Bergamo

Petro’ Omar – Vigile Del Fuoco Bergamo

Rasman Peter – Vigile Del Fuoco Brescia

Granata Giuseppe – Capo Reparto Vv.D.F. Pavia

Fidanza Simone – Vigile Del Fuoco Pavia

Benasciutti Raffaele – Capo Reparto Vv.D.F. Lecco

Maranga Ermanno – Capo Reparto Vv.D.F. Sondrio

Sansotera Lucio – Vigile Del Fuoco Milano.